Россия запустила по Украине около 100 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 24 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Оккупанты запустили 99 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько беспилотников сбили ночью 24 марта

С 20:00 23 марта враг атаковал Украину 99 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Оккупанты запускали дроны с 3 направлений, – Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины отражали очередное воздушное нападение агрессора.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Юге, Севере, Западе и в Центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– заявили Воздушные силы.

Вследствие российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Кировоградская и Запорожская области.

Сколько БПЛА сбили 24 марта / Инфографика Воздушных сил