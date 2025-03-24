Россия запустила по Украине около 100 беспилотников: как отработала ПВО
- Россияне запустили по Украине 99 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов с трех направлений.
- Силы ПВО работали на Юге, Севере, Западе и в центральной части Украины. Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.
В ночь на 24 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Оккупанты запустили 99 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько беспилотников сбили ночью 24 марта
С 20:00 23 марта враг атаковал Украину 99 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Оккупанты запускали дроны с 3 направлений, – Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины отражали очередное воздушное нападение агрессора.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Юге, Севере, Западе и в Центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),
– заявили Воздушные силы.
Вследствие российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Кировоградская и Запорожская области.