Ночью Россия запустила по Украине почти 100 дронов: как отработала ПВО

Россия атаковала Украину в течение ночи 22 января с помощью ударных беспилотников, запустив 99 воздушных целей в направлении мирных городов.

Защитникам неба удалось сбить 65 вражеских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько целей сбила ПВО

Ночью россияне атаковали 99 дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов из Чауды на территории временного оккупированного Крыма, а также по направлениям Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в России.

По состоянию на 10:00 подтверждено избиение 65-х ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, еще 30 вражеских беспилотников локационно потеряли. Воздушное нападение русской армии отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные здания, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.



65 БПЛА удалось сбить ночью 22 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Все необходимые службы ликвидируют последствия вражеской атаки. По предварительной информации, жертв нет. В то же время, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, накануне россияне запустили по Украине 131 БПЛА и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в России. Также противник применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области. Защитники неба смогли сбить 72 вражеских БПЛА.