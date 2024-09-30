Ночью россияне атаковали 73 "Шахедами" и 3 ракетами: сколько удалось сбить

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. В общем враг выпустил 76 воздушных целей.

Среди них – 73 дронами и 3 ракетами. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Сколько целей сбила ПВО

Ночью Воздушные силы сбили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В ночь на 30 сентября российские захватчики нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными БпЛА. В общей сложности было обнаружено и осуществлено сопровождение 76 средств воздушного нападения врага:

одной баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области;

одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

73 ударных БпЛА типа "Шахед" из районов Курск, Ейск, Орел в России.

Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три – локационно потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БпЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа,

– добавили в Воздушных силах.

Там также добавили, что отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подробнее о ночной атаке

В 04:42 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице. В город подлетали очередные вражеские дроны. Этой ночью Киев и Киевская область стали центром значительной концентрации ударных БпЛА. О взрывах местные сообщали в течение многих часов.

В частности, под ударом оказался также Кривой Рог. Перед этим Воздушные силы извещали об угрозе применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы писали о баллистике курсом на Кривой Рог, а впоследствии стало известно о повторных пусках.