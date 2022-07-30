Ночью россияне атаковали спальный район Николаева: есть жертва и 6 раненых

россия цинично обстреливает мирные украинские города. Из-за этих обстрелов страдает Николаев.

Враг обстрелял город в очередной раз. Под атаку попал спальный район.

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Есть жертвы и пострадавшие

Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью, 30 июля, после 01:00 враг обстрелял один из спальных районов Николаева. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть – ранены. Многоэтажки из-за этого обстрела значительно повреждены. Подробную информацию уточняют.

Кроме того, были обстрелы и области ночью 30 июля. Как сообщил Ким, ориентировочно в 01:20 в Баштанской общине было несколько взрывов за городом. Предварительно – это сработало ПВО. Уточняют данные о пострадавших и повреждениях.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются села на линии разграничения. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Спасатели сообщили, что ночью 30 июля после обстрела Николаева загорелась подсобка на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные потушили огонь на площади в 10 квадратных метров.

Дополнительно на местах обстрела работали сотрудники полиции, медики и аварийные бригады АО "Николаевгаз" и "Николаевоблэнерго".

Обстрелы Николаева

Город атакуют каждый день. Утром 29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами. Тогда погибли по меньшей мере 5 человек, еще с десяток получили травмы. Взрывы прогремели уже после отбоя, после этого сирены в области звучали снова.

Также на рассвете 28 июля россияне ударили по Николаеву 12 зенитными ракетами С-300. Их выпустили с направления Голой Пристани на временно оккупированной Херсонщине. Почти полностью разрушили две школы, повредили яхт-клуб, склады и хозяйственные постройки.

Уже вечером 28 июля российские оккупанты снова обстреляли Николаев. В тот раз вражеские снаряды попали в частный сектор. Снаряды оккупантов повредили жилые дома. На месте вражеского обстрела работали спасатели.

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