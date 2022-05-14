Ночью россияне ударили Смерчем по Николаеву: поражены объекты инфраструктуры
14 мая 2022 , 18:48Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Этой ночью Николаев оказался под вражеским огнем. Россияне нанесли удары по городу из системы реактивного залпового огня "Смерч".
На Юге продолжаются активные бои украинских героев с российскими оккупантами. Врага удалось оттеснить от Николаева, но он продолжает бить по городу из артиллерии.
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