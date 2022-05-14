Ночью россияне ударили Смерчем по Николаеву: поражены объекты инфраструктуры

14 мая 2022 , 18:48
Читати новину українською

Источник:

ОК "Юг"

Этой ночью Николаев оказался под вражеским огнем. Россияне нанесли удары по городу из системы реактивного залпового огня "Смерч".

На Юге продолжаются активные бои украинских героев с российскими оккупантами. Врага удалось оттеснить от Николаева, но он продолжает бить по городу из артиллерии.

Читайте также "Из Америки с любовью": мощное видео тренировок украинцев с гаубицами М777

Обстрел Николаева

 
Автор: Ярослав Сиваківський