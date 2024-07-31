Ночью россияне выпустили по Украине 89 дронов – все сбиты

В ночь на 31 июля российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала большое количество ударных БПЛА типа "Шахед", а также ракету.

В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено.

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Сколько вражеских целей удалось приземлить защитникам

В ночь на 31 июля 2024 года российская армия атаковала управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Также враг атаковал 89-ю ударными БпЛА типа Shahed из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Николай Олещук, командующий Воздушных сил ВСУ, отметил, что основным направлением удара была Киевщина.

Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА Shahed-131/136. Такое же количество "Шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников,

– отметил Олещук.

Командующий Воздушных сил отметил, что из 89-ти вражеских "Шахедов", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89.

По его словам, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил.

"Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область", – сообщил Олещук.