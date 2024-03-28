Ночью россияне запустили по Украине 28 "Шахедов": сколько удалось сбить

Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами. В то же время силы нашей противовоздушной обороны работают по воздушным целям.

В ночь на 28 марта Россия запустила 28 “Шахедов”. Воздушные силы отчитались об уничтожении 26 ударных дронов.

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Также россияне запускали ракеты

Кроме этого, враг нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П, а также зенитной управляемой ракеты С-300.

Ударные дроны запускали из Курской области и мыса Чауда в Крыму.

К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские защитники неба делают все возможное, чтобы защитить нас от попаданий ракет и дронов, которые запускает враг.

Россия атаковала Запорожье