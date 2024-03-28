Ночью россияне запустили по Украине 28 "Шахедов": сколько удалось сбить
Источник:Воздушные силы
Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами. В то же время силы нашей противовоздушной обороны работают по воздушным целям.
В ночь на 28 марта Россия запустила 28 “Шахедов”. Воздушные силы отчитались об уничтожении 26 ударных дронов.
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Также россияне запускали ракеты
Кроме этого, враг нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П, а также зенитной управляемой ракеты С-300.
Ударные дроны запускали из Курской области и мыса Чауда в Крыму.
К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские защитники неба делают все возможное, чтобы защитить нас от попаданий ракет и дронов, которые запускает враг.
Россия атаковала Запорожье
- В ночь на 28 марта враг атаковал город ударными дронами-камикадзе. В результате атаки есть разрушения.
- В частности, повреждены дома частного сектора в трех районах города. По состоянию на 6:15 известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены.
- Кроме этого, легкие повреждения получили два человека. Им оказали помощь.