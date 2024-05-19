Ночью россияне запустили по Украине 37 "Шахедов": сколько удалось уничтожить

В ночь на 19 мая российская армия в очередной раз терроризировала мирное население Украины дронами-камикадзе. Воздушные Силы сообщили, что враг запустил 37 "Шахедов".

Украинским войскам удалось уничтожить все российские беспилотники над небом страны. Уже шестая подряд атака, во время которой защитники неба демонстрируют такие впечатляющие результаты.

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Боевая работа

В ночь на 19 мая Украину атаковали 37-ю ударными беспилотниками типа "Шахедов", которые враг запустил из районов Приморско-Ахтарск и Курск.

В результате противовоздушного боя все 37 "Шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях,

– написали Воздушные Силы.

Там отметили, что к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Работа украинской ПВО в ночь на 19 мая / Воздушные Силы

Российские атаки на Украину

Российская армия начала запускать беспилотники еще 18 мая около 23:13. Вражеские дроны зафиксировали в Херсонской и Сумской областях. В 3:22 телеграмм-каналы написали о работе ПВО в Киевской области.

Громко было и в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов впоследствии сообщил, что над областным центром сбили один "Шахед". Он показал кадры обломков дрона и сообщил, что обошлось без пострадавших. Отметим, что только с начала суток там уже 4 раза объявляли воздушную тревогу.

Днем до этого россияне также запускали по Украине дроны. Тогда враг применил 13 ударных БпЛА, а однако украинские силы ПВО показали 100% результат – все "Шахеды" сбиты. Враг уже классически запускал БпЛА из районов Приморско-Ахтарска и Курска – Россия.

В ночь на 17 мая Воздушные Силы также сбили все 20 запущенных беспилотников.