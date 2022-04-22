Ночью российские военные обстреляли Славянск, вероятно, кассетными боеприпасами
22 апреля 2022 , 17:47Читати новину українською
Источник:Донецкая ОВА
Российские военные ночью обстреляли Славянск в Донецкой области. При обстреле оккупанты, вероятно, использовали кассетные боеприпасы.
Под огнем россиян оказалась гражданская инфраструктура
О последствиях обстрелов сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его информации, наибольший удар в Донецкой области был нанесен по городу Славянск.
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Кириленко сообщает, что в результате обстрела повреждены:
- 9 многоэтажек;
- 12 частных домов;
- школа;
- магазин;
- остановки автотранспорта.
"В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения", – отметил глава Донецкой ОВА.
Враг вел огонь по 20 населенным пунктам
Павел Кириленко сообщил, что в течение 22 апреля оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта:
- в Лимане россияне применили РСЗО "Ураган" и попали в Областную травматологическую больницу.
- уничтожено административное здание в Александровке. Также там поврежден многоэтажный дом;
- в Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка;
- под артиллерийским огнем оказалось Доброполье. В результате обстрела повреждено административное здание. По меньшей мере, два человека – ранены.
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