Ночью Украину атаковали 28 "Шахедов": сколько из них уничтожили и где

В ночь на 7 января оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины "Шахедами". Россияне запустили 28 дронов-камикадзе, из которых удалось уничтожить 21.

Воздушная тревога из-за атаки "Шахедами" длилась более 5 часов. Пока известно, что один из враждебных БПЛА вручил в дом в Днепре.

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Враг еще раз атаковал "Шахедами"

В ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Традиционно враг запустил дроны-камикадзе из района Приморско-Ахтарск в России. Кроме того, россияне также нанесли удар тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донбасса.

Оккупанты направили большинство беспилотников на Юг и Восток Украины. Силы и средства ПВО работали в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей. В целом украинским защитникам удалось ликвидировать 21 "Шахед". К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.



Силы ПВО сбили 21 БПЛА / Инфографика Воздушных сил

В Силах обороны Юга добавили, что в их зоне ответственности были сбиты 11 "Шахедов":

5 в Николаевской области,

по 2 беспилотника в Одесской и Днепропетровщине,

по 1 беспилотнику в Кировоградской и Винницкой областях.

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