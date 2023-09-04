Ночью Украину атаковали 32 "Шахеда": их запускали из Крыма и России

Ночью 4 сентября оккупанты атаковали Одесщину и Днепропетровщину. Всего были зафиксированы пуски 32 "Шахедов".

Силы ПВО отработали отлично. Были применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

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Что известно о ночной атаке Украины

4 сентября враг атаковал ударными БПЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, Россия).

Всего были зафиксированы пуски 32 "Шахедов", которые атаковали Одесщину и Днепропетровщину.

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Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 вражеских ударных БПЛА,

– сообщили защитники.

Отметим, что в Днепропетровской ОВА рассказали, что в области силы ПВО уничтожили 6 беспилотников. Однако есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются. Предварительно, без погибших и пострадавших.

Также оккупанты направили ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре Подунавья на Одесщине. 17 дронов были сбиты силами ПВО, но есть и попадания. Повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Информации о пострадавших нет.

Кроме этого, в 01:43 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен российский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня (неустановленного типа).

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