Ночью Украину атаковали более 130 российских БПЛА: сколько вражеских целей удалось уничтожить

В ночь на 14 декабря российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные БПЛА.

Удалось сбить 58 вражеских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько российских дронов сбили силы ПВО

В ночь на 14 декабря вражеские силы атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово, что в России.

Всего для удара противник применил 132 вражеских БПЛА.

Воздушное нападение российской армии отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 58 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях,

– говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны). Отмечается, что 2 дрона – вернулись в Россию.