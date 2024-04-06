Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы: были ли попадания
В ночь на 6 апреля в Хмельницкой области жители слышали взрывы. В Хмельницкой ОГА рассказали о последствиях вражеской атаки.
Соответствующую информацию обнародовали утром 6 февраля.
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В Хмельницкой ОВА рассказали, есть ли попадания в регионе
Заметим, что в половине 5 утра в Хмельницкой области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали, что ударные вражеские БпЛА приближались к Староконстантинову.
Так, в Хмельницкой ОВА в 9:19 рассказали об обезвреживании российских беспилотников. В частности, там отметили об уничтожении 5 вражеских целей.
Кроме этого, информации о погибших или повреждений пока нет.
Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО обезвредили 5 БПЛА типа Shahed. Информация о погибших, травмированных или повреждения пока не поступала. Спасибо нашим ВСУ!,
– отметили в Хмельницкой ОВА.
Сколько вражеских целей сбила украинская ПВО во время атаки 6 апреля
- Ночью 6 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив 32 БПЛА типа Shahed. Враг запускал дроны из районов Приморско-Ахтарска и Курска.
- В Генштабе ВСУ отметили, что Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 28 ударных БпЛА.
- Кроме этого, известно, что под утро оккупанты запустили 6 крылатых ракет. В частности, ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
- Так, в Воздушных силах сообщили, что сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр".