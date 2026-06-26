Ночью в Крыму раздались взрывы: атака продолжается до сих пор
В аннексированном Крыму после ночи 26 июня фиксируются пожары на аэродроме малой гражданской авиации вблизи Керчи. Там оккупанты разместили ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.
Об этом пишет "Крымский ветер".
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Что известно об атаке на Крым 26 июня?
Ночью в этом районе Керчи слышали взрывы при пролете БПЛА.
Свидетели утверждают, что на местном аэродроме россияне разместили ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.
Последствия атаки на Керчь / Фото "Крымского ветра"
Два очага пожара заметили также на судостроительном заводе "Затока" в Керчи. Предполагают, что это был либо обстрел судов, либо смещение тепловых сигнатур.
На заводе "Затока" в Керчи с 2020 года строят два универсальных десантных корабля (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902).
Пожары после атаки / Фото "Крымского ветра"
Пожар также зафиксирован на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма возле села Горностаевка. Возможно, произошёл очередной разлив из бензовоза.
Последствия атаки на Крым / Фото "Крымского ветра"
А утром под атакой оказался Крымский мост. В регионе работает ПВО. Уже до 2800 возросло количество автомобилей, ожидающих проезда по мосту в сторону России.
К слову, 25 июня президент Зеленский сообщил, что Служба внешней разведки Украины получила материалы, свидетельствующие о реальном положении дел на временно оккупированных Россией территориях. В частности, в Крыму углубляется кризис с топливом.
А за день до этого он сообщил, что операция Украины, в частности в Крыму, четко просчитана. Будут созданы такие условия, что Россия будет вынуждена выбрать мир.