Ночью в Крыму раздались взрывы: атака продолжается до сих пор

В аннексированном Крыму после ночи 26 июня фиксируются пожары на аэродроме малой гражданской авиации вблизи Керчи. Там оккупанты разместили ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.

Об этом пишет "Крымский ветер".

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Что известно об атаке на Крым 26 июня?

Ночью в этом районе Керчи слышали взрывы при пролете БПЛА.

Свидетели утверждают, что на местном аэродроме россияне разместили ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции.

Последствия атаки на Керчь / Фото "Крымского ветра"

Два очага пожара заметили также на судостроительном заводе "Затока" в Керчи. Предполагают, что это был либо обстрел судов, либо смещение тепловых сигнатур.

На заводе "Затока" в Керчи с 2020 года строят два универсальных десантных корабля (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902).

Пожары после атаки / Фото "Крымского ветра"



Пожар также зафиксирован на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма возле села Горностаевка. Возможно, произошёл очередной разлив из бензовоза.

Последствия атаки на Крым / Фото "Крымского ветра"

А утром под атакой оказался Крымский мост. В регионе работает ПВО. Уже до 2800 возросло количество автомобилей, ожидающих проезда по мосту в сторону России.

К слову, 25 июня президент Зеленский сообщил, что Служба внешней разведки Украины получила материалы, свидетельствующие о реальном положении дел на временно оккупированных Россией территориях. В частности, в Крыму углубляется кризис с топливом.

А за день до этого он сообщил, что операция Украины, в частности в Крыму, четко просчитана. Будут созданы такие условия, что Россия будет вынуждена выбрать мир.