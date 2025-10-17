Ночью 17 октября россияне сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом. Инцидент произошел во время работы противовоздушной обороны на полуострове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире "Апострофа".

Как россияне сбили собственный самолет?

По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас в Крыму собирают всю информацию об авиакатастрофе.

Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом. Борьба продолжается,

– подчеркнул представитель ВМС.

Он также отметил, что после ночной атаки беспилотников на остров там начался пожар на еще одной нефтебазе россиян.

Что известно о ночной атаке на Крым?

Ночь против 17 октября во временно оккупированном Крыму оказалась неспокойной. Взрывы в регионе начали раздаваться ориентировочно в 02:40.

Впоследствии стало известно, что в поселке Гвардейское вспыхнула нефтебаза. По словам местных жителей, огонь и дым видны за много километров.

Помимо нефтебазы в Гвардейском также расположен российский военный аэродром.

