Ночью враг атаковал 13 "Шахедами": сколько сбили

Россия запускала по территории Украины "Шахедами". Силы украинской противовоздушной обороны отработали по воздушным целям.

Россия запустила по Украине 13 ударных дронов. Силы ПВО показали 100% результат и сбили все запущенные "Шахеды".

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Враг снова атаковал Украину

Известно, что ударные дроны запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска – Россия. Враг постоянно использует эти направления для того, чтобы атаковать наше государство.

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все ударные дроны в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

14 мая уничтожили 18 "Шахедов"