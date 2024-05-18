Ночью враг атаковал 13 "Шахедами": сколько сбили
Россия запускала по территории Украины "Шахедами". Силы украинской противовоздушной обороны отработали по воздушным целям.
Россия запустила по Украине 13 ударных дронов. Силы ПВО показали 100% результат и сбили все запущенные "Шахеды".
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Враг снова атаковал Украину
Известно, что ударные дроны запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска – Россия. Враг постоянно использует эти направления для того, чтобы атаковать наше государство.
В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все ударные дроны в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.
14 мая уничтожили 18 "Шахедов"
- Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" ориентировочно в 19:11 13 мая. Наша противовоздушная оборона сбивала ударные дроны в разных уголках страны.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 мая 2024 года Россия атаковала Украину: 18 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
- В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей,