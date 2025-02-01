Ночью враг атаковал 165 ракетами и дронами: сколько сбили

Россия продолжает наносить удары по Украине из различных видов вооружения. Также враг массированно атакует наше государство.

В ночь на 1 февраля Россия запустила по нашему государству 165 ракет и БПЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько целей сбили

В целом Россия запустила 165 воздушных целей:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

7 крылатых ракет "Искандер-К";

8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3;

4 крылатые ракеты "Калибр" (с носителей из акватории Черного моря);

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных БпЛА типа "Шахед" /дронов-имитаторов различных типов.

По предварительным данным сбито 56 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локально потеряны),

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что значительная часть ракет не достигла своих целей. Однако есть и поражения.

В частности, Россия ударила ракетой Х-22 в жилой дом в Полтаве. Также в ночь на 1 февраля противник атаковал украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.