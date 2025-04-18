Ночью враг атаковал 6 ракетами и 37 БпЛА: сколько удалось сбить

В ночь на 18 апреля Россия в очередной раз атаковала регионы Украины ударными БпЛА типа "Шахед". Также вражеские силы запускали ракеты.

Так, этой ночью оккупанты атаковали почти 40 дронами и 6 ракетами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей сбито во время ночной атаки

В ночь на 18 апреля враг совершил удар по Украине ракетами наземного базирования и ударными БПЛА.

По предварительным данным, радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 43 средств воздушного нападения врага. Речь идет о 6 ракетах различных типов и 37 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

1 баллистической ракеты "Искандер-М" (район пуска – Крым);

5 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков – ТОТ Запорожской области, Крым);

37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков – Миллерово, Курск – Россия).

Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 в Воздушных силах указали, что подтверждено сбитие 26 воздушных целей:

3 крылатых ракет "Искандер-К";

23 ударных БпЛА типа Shahed.

Также известно, что 10 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадало несколько регионов Украины, в частности: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.

Напомним, что Россия нанесла ракетный удар по Харькову утром 18 апреля. В результате вражеских действий зафиксированы разрушения. Известно о немалом количестве пострадавших. К сожалению, также есть жертвы.