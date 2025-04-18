Так, цієї ночі окупанти атакували майже 40 дронами та 6 ракетами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито під час нічної атаки

В ніч проти 18 квітня ворог здійснив удар по Україні ракетами наземного базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 43 засобів повітряного нападу ворога. Ідеться про 6 ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

1 балістичної ракети "Іскандер-М" (район пуску – Крим);

5 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків – ТОТ Запорізької області, Крим);

37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків – Міллєрово, Курськ – Росія).

Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 в Повітряних силах вказали, що підтверджено збиття 26 повітряних цілей:

3 крилатих ракет "Іскандер-К";

23 ударних БпЛА типу Shahed.

Також відомо, що 10 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждало декілька регіонів України, зокрема: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.