Ночью враг атаковал 62 БПЛА: сколько сбили
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские оккупанты ночью против 30 октября атаковали Украину беспилотниками. Враги запустили 62 дрона из российского Орла и Приморско-Ахтарска.
Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты также нанесли удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области.
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Что известно об атаке врага дронами
Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты в ночь на 30 октября били по Украине 62 беспилотниками. В частности, запустили ударные БпЛА типа "Шахед" и дроны неустановленного типа.
Также вражеская тактическая авиация постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.
По состоянию на 07:00 (30 октября – 24 Канал) подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,
– заявили военные.
Они уточнили, что воздушное нападение отражали:
- зенитные ракетные войска,
- авиация,
- подразделения РЭБ,
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
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По данным воздушных сил, 25 беспилотников локально потеряли. Военные также еще уточняют и обновляют данные.