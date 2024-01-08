Ночью враг атаковал Юг 8 "Шахедами": сколько целей сбили и были ли попадания
8 января 2024, 07:36Читати новину українською
Россия ночью запустила "Шахеды" по Украине. По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны.
Спикер Объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне ночью сосредоточили свою атаку на Юге. В частности, она рассказала о работе сил ПВО.
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Все цели уничтожили
По словам Гуменюк, враг запустил 8 "Шахедов" и все они были сбиты силами противовоздушной обороны.
Дроны заходили из акватории Черного моря. Максимально были сосредоточены именно в Одесской области, – сказала спикер.
По ее словам, один дрон сбили в Николаевской области, а еще семь – в Одесской.
Россия запустила по Украине ракеты
- Приблизительно в 3 ночи 8 января Воздушные силы сообщили, что в России взлетели бомбардировщики Ту-95, из которых Россия обстреливает Украину ракетами. Первые пуски ракет произошли впоследствии. В этот раз враг сосредоточил свои силы на Западе Украины.
- Взрывы раздавались в нескольких городах. В частности, в Харьковскую область Россия запустила С-300. Известно, что ракета попала в частный дом в городе Змиев. В Хмельницком отработали силы противовоздушной обороны.
- Также несколько взрывов прогремели в Запорожье. В частности, местные СМИ пишут, что их было по меньшей мере три.