Ночью враг атаковал Юг 8 "Шахедами": сколько целей сбили и были ли попадания

Россия ночью запустила "Шахеды" по Украине. По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны.

Спикер Объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне ночью сосредоточили свою атаку на Юге. В частности, она рассказала о работе сил ПВО.

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Все цели уничтожили

По словам Гуменюк, враг запустил 8 "Шахедов" и все они были сбиты силами противовоздушной обороны.

Дроны заходили из акватории Черного моря. Максимально были сосредоточены именно в Одесской области, – сказала спикер.

По ее словам, один дрон сбили в Николаевской области, а еще семь – в Одесской.

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