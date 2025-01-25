Ночью враг атаковал ракетами и запустил более 60 БПЛА: сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 25 января российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ракеты и ударные БпЛА типа "Шахед".

Так, враг атаковал 2 ракетами и 61 БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей сбили

В ночь на 25 января 2025 года противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря и 61-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России.

Указывается, что воздушное нападение вражеских сил отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях,

– говорится в сообщении.



Сколько целей уничтожено / Инфографика Воздушных сил

Также указывается, что 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В Воздушных силах отметили, что сбитые вражеские БПЛА нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Известно, что повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Сейчас специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывают помощь.

Добавим, что в небе над Сумской областью зенитчики сбили 2 вражеских "Шахеды", о чем сообщили в ОВА. Также известно, что подразделение ВзК "Восток" уничтожило в Днепропетровской области БПЛА.

Кроме этого, в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА. Там в результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома. К счастью, пострадавших нет, о чем сообщил глава Хмельницкой ОВА.