Ночью враг атаковал "Шахедами" Юг и Восток: сколько дронов удалось сбить
В ночь на 17 января россияне атаковали "Шахедами" Юг Украины. В общей сложности были зафиксированы пуски 20 дронов-камикадзе.
Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Там ночью раздались мощные взрывы.
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Сколько "Шахедов" сбили
В ночь на 17 января 2024 года российские военные нанесли удар 20 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Оккупанты запустили дроны из района Приморско-Ахтарска.
Силами и средствами ПВО сбиты 19 "Шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Как добавили в Воздушных силах, ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
В частности, 11 дронов украинские защитники сбили в Одесской области – почти все обломки упали в Черное море, однако некоторые нанесли разрушения в городе. Также силы и средства ПВО сбили по одному "Шахеду" в Николаевской и Кировоградской областях. Еще 3 БПЛА сбили над Днепропетровщиной.
Результат работы ПВО в ночь на 17 января / Инфографика Воздушных сил
Кроме того, оккупанты ночью также атаковали Харьковщину. Враг ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области.
Враг нанес ракетные удары по Харькову
- Вечером 16 января Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В городе раздались мощные взрывы.
- Одна из ракет попала в трехэтажное здание недействующего медучреждения, частично разрушив его. Во время удара частная клиника не работала.
- Также под ударом оказались жилые дома. В частности, повреждены фасады двух- и трехэтажных домов, а также здание коммунального учреждения.
- На месте ушибов возникли возгорания. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров, которую спасатели оперативно обуздали.
- Пока известно о 17 пострадавших в результате ракетного удара. Как сообщил Олег Синегубов, в тяжелом состоянии 2 женщины, 12 человек также госпитализированы, находятся в лечебном учреждении в среднем и легком состоянии. Три человека от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте.