Ночью враг атаковал Сумщину: повреждены объекты инфраструктуры, дома, учебное заведение

Российские захватчики ночью 3 мая в очередной раз атаковали Сумскую область. Так, армия страны-агрессора нанесла авиационный удар по территории Шосткинской общины.

В результате вражеских действий зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Враг ударил по Сумской области

По данным Сумской ОВА, предварительно погибших и раненых нет. Известно, что в результате действий оккупантов есть повреждения.

В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили,

– говорится в сообщении.

Известно, что аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий удара противника.

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Напомним, что в ночь на 3 мая российские захватчики в очередной раз запускали "Шахеды" по Украине. Вследствие этого в нескольких областях было громко.

Так, в Черкассах ночью прогремели взрывы во время атаки ударных дронов. В городе и в окрестностях города работала ПВО. Взрывы прогремели и в Николаеве.