Ночью враг атаковал Сумщину: повреждены объекты инфраструктуры, дома, учебное заведение
- Российские войска нанесли авиационный удар по Шосткинской общине в Сумской области.
- Поврежденные объекты включают в себя жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы и автомобили.
Российские захватчики ночью 3 мая в очередной раз атаковали Сумскую область. Так, армия страны-агрессора нанесла авиационный удар по территории Шосткинской общины.
В результате вражеских действий зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.
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Враг ударил по Сумской области
По данным Сумской ОВА, предварительно погибших и раненых нет. Известно, что в результате действий оккупантов есть повреждения.
В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили,
– говорится в сообщении.
Известно, что аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий удара противника.
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Напомним, что в ночь на 3 мая российские захватчики в очередной раз запускали "Шахеды" по Украине. Вследствие этого в нескольких областях было громко.
Так, в Черкассах ночью прогремели взрывы во время атаки ударных дронов. В городе и в окрестностях города работала ПВО. Взрывы прогремели и в Николаеве.