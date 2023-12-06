Ночью враг атаковал Украину 48 "Шахедами": как отработали наши военные

6 декабря 2023, 07:08
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Воздушные силы ВСУ

Оккупанты запустили по территории Украины почти полсотни дронов-камикадзе типа "Шахед". Враги били по многим областям Украины.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько дронов смогли уничтожить наши военные. В свою очередь оккупанты снова атаковали Хмельницкую область, а также центральные, южные и восточные области Украины.

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Что известно о дронах над Украиной

Украинские военные рассказали, что оккупанты в ночь на 6 декабря в очередной раз атаковали Украину 48 беспилотниками типа Shahed-136/131. Их оккупанты запускали по двум направлениям:

  • с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму;
  • с Курской области России.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника,
– заверили бойцы.

По их данным, вражеские дроны сбивала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских бойцов за воздушное пространство и в очередной раз отметил боевую работу подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Ведь именно они уничтожили большинство враждебных целей.

Ночная атака врага по Украине

  • Воздушные тревоги в Украине начали раздаваться ориентировочно в 20:34 5 декабря. В частности, была угроза атаки "Шахедами" в Одесской области. Затем сообщили об опасности для Херсонской и Николаевской.
  • Ориентировочно в 21:10 взрывы раздавались в Одессе. Через несколько минут воздушная тревога была объявлена на Днепропетровщине, Харьковщине. Дальше "красными" стали Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Харьковская области.
  • Ориентировочно в 1:07 в Хмельницком районе, где расположен Староконстантинов, раздавались взрывы. В ОВА рассказали о работе ПВО.
  • Впоследствии глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко заявил, что ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над территорией области дрон-камикадзе. К счастью, люди не пострадали, разрушений нет.
  • Только ориентировочно перед 3 часами ночи против 6 декабря в Украине раздались отбои.
  • Утром 6 декабря писали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Была угроза, что Россия применит авиационное вооружение.

    Автор: Діана Квасневська