Ночью враг атаковал Украину 48 "Шахедами": как отработали наши военные
Источник:Воздушные силы ВСУ
Оккупанты запустили по территории Украины почти полсотни дронов-камикадзе типа "Шахед". Враги били по многим областям Украины.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько дронов смогли уничтожить наши военные. В свою очередь оккупанты снова атаковали Хмельницкую область, а также центральные, южные и восточные области Украины.
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Что известно о дронах над Украиной
Украинские военные рассказали, что оккупанты в ночь на 6 декабря в очередной раз атаковали Украину 48 беспилотниками типа Shahed-136/131. Их оккупанты запускали по двум направлениям:
- с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму;
- с Курской области России.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника,
– заверили бойцы.
По их данным, вражеские дроны сбивала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских бойцов за воздушное пространство и в очередной раз отметил боевую работу подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Ведь именно они уничтожили большинство враждебных целей.
Ночная атака врага по Украине
- Воздушные тревоги в Украине начали раздаваться ориентировочно в 20:34 5 декабря. В частности, была угроза атаки "Шахедами" в Одесской области. Затем сообщили об опасности для Херсонской и Николаевской.
- Ориентировочно в 21:10 взрывы раздавались в Одессе. Через несколько минут воздушная тревога была объявлена на Днепропетровщине, Харьковщине. Дальше "красными" стали Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Харьковская области.
- Ориентировочно в 1:07 в Хмельницком районе, где расположен Староконстантинов, раздавались взрывы. В ОВА рассказали о работе ПВО.
- Впоследствии глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко заявил, что ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над территорией области дрон-камикадзе. К счастью, люди не пострадали, разрушений нет.
- Только ориентировочно перед 3 часами ночи против 6 декабря в Украине раздались отбои.
- Утром 6 декабря писали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Была угроза, что Россия применит авиационное вооружение.