Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что ситуация вокруг Авдеевки не меняется и некоторое время не изменится. Это связано с тем, что борьба за город имеет серьезную политическую окраску.
Смотрите также Россияне зашли в Хромово и Степное: как через неделю изменилась карта фронта
Путин дал приказ
Владимир Путин пришел к выводу, что добиться своей цели – ликвидировать украинскую государственность в так называемой "СВО" – он не сможет, поэтому решил выполнить задание минимум. А именно – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Соответствующий приказ Путин отдал – взять Авдеевку любой ценой. Как будет в реальности – посмотрим,
– подчеркнул военный эксперт.
Он напомнил, что Бахмут оккупанты взяли гигантскими пехотными валами. ЧВК "Вагнера" потеряла за время штурма города 22 тысячи боевиков за 10 месяцев боев. Нечто подобное происходит в Авдеевке.
"Из этого тупика обязательно найдется выход. Вопрос в том - на чью сторону", – заметил Черник.
Приоритет – Авдеевка и Марьинка.
На левобережье Херсона ВСУ пытается навязать врагу бои. Украинским силам удалось занять позиции на Белогорудном острове на восточном левом берегу. Это может заставить оккупантов перебросить на этот участок фронта ресурсы с других направлений.
В войне есть такое понятие как скрытая концентрация сил и средств в одном направлении. В то же время, по моему мнению, для россиян Авдеевка и Марьинка остаются главными плацдармами на фронте. Поэтому маловероятно, что сейчас они найдут ресурсы, чтобы укрепить южный плацдарм.
– отметил военный эксперт.
Петр Черник оценил ситуацию на фронте: смотрите видео
К тому же только за ноябрь потери оккупантов достигают 28550 человек. Во время войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 500 военных.
"В Марьинке также постоянно продолжаются бои, хотя город полностью разрушен. Однако благодаря тому, что в городе начиная с 2014 года построена мощная система укреплений, имеем в какой-то части гигантский успех", – подчеркнул Петр Черник.
Какая ситуация на фронте: важное
- За последние сутки ВСУ отразили 11 атак оккупантов вблизи Бахмута – в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Кроме того, украинские защитники совершают штурмы южнее Бахмута.
- По словам командира роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко, на Бахмутском направлении враг применяет разную тактику наступления. В частности, активно используют пехоту и технику. Кроме того, наносят удары с РСЗО и осуществляют дистанционное минирование.
- Вблизи Авдеевки бойцы ОСУВ "Таврия" сдерживают попытки врага оцепить город. Так, в течение суток ВСУ отразили на Авдеевском направлении 18 атак россиян вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Северного.
- Также разведка Великобритании сообщает, что украинские силы продолжают удерживать западную часть Марьинки. Что касается России, то она контролирует часть застроенной территории.
- В то же время в разведке считают, что штурмы Марьинки оккупантами соответствуют планам России захватить как можно больше территорий Донецкой области.