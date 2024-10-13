Ночью враг бил ракетам и запустил почти 70 "Шахедов": сколько удалось сбить

В ночь на 13 октября российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ракеты и ударные БПЛА типа "Шахед".

У Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено.

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Сколько вражеских целей уничтожили

В ночь на 13 октября 2024 года Россия задала удар по Полтавщине и Одесской области 2 баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области, что в России и ТОТ Крыма. Также враг ударил 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской области из воздушного пространства Курской области.

Этой ночью российские оккупанты атаковали 68-ю ударными БПЛА. В Воздушных силах указали, что районами пусков дронов были Курск и Орел, что в России.

Отмечается, что к отражению нападения вражеских целей привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что 36 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Сейчас информация уточняется.

По состоянию на 8:51 еще один БпЛА – в воздухе. Отмечается, что боевая работа продолжается.



31 "Шахед" сбили во время ночной атаки врага / Инфографика Воздушных сил