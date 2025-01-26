Россия ударила БПЛА по Сумах: повреждены учебное заведение и многоэтажка

Россия ночью 26 января ударила по Сумах дронами-камикадзе. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и здание учебного заведения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Россия продолжает террор Сумщины

Ночью 26 января Россия в очередной раз атаковала Сумы ударными дронами. Враг цинично бил по гражданской инфраструктуре.

Так, вследствие вражеской атаки есть повреждения. После 2 взрывов в Сумах повреждено здание одного из учреждений образование, а также многоэтажка и административные здания.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Сейчас на местах атаки работают все соответствующие службы.

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Во время ночной атаки пострадал и Харьков. Ночью в городе прозвучала серия мощных взрывов.

На рассвете городской голова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе города. По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. К счастью, информации о пострадавших нет.

Кроме того, Россия продолжает наносить удары по Сумщине и из другого вооружения. Так, в течение 25 января враг совершил 67 обстрелов приграничных населенных пунктов. Враг бил из минометов, РСЗО, атаковал УАБами и FPV-дронами.

В результате обстрелов повреждены частные дома и автомобили. По меньшей мере 1 человек пострадал.