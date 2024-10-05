Ночью враг запускал по Украине несколько ракет и более десятка "Шахедов": сколько сбили

Россия продолжает каждую ночь атаковать мирные города Украины. В ночь на 5 октября оккупанты выпустили более десятка "Шахедов" и несколько ракет.

Россияне атаковали из Курска и территории временно оккупированного Крыма. Об этом в своем телеграмм-канале сообщили Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 5 октября россияне нанесли удар по Украине тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Атака состоялась из воздушного пространства Курской области и временно оккупированного Крыма.

Также оттуда оккупанты выпустили по Украине 13 ударных БпЛА. Очередную воздушную атаку россиян отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА – локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что управляемые авиационные ракеты также не смогли достичь своих целей благодаря активному противодействию средств РЭБ.

Сколько "Шахедов" сбили в ночь на 5 сентября / Инфографика Воздушных сил