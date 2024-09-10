Ночью враг запускал по Украине ракеты и почти 50 "Шахедов": как отработала ПВО

Россия в очередной раз атаковала "Шахедами" и ракетами в ночь на 10 сентября. В общем страна-агрессор выпустила по Украине 46 ударных БпЛА.

Также оккупанты атаковали ракетой "Искандер-М" и Х-31П. В результате противовоздушного боя было уничтожено 38 ударных БпЛА.

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Как отработала ПВО

В ночь на 10 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 48-ми средств воздушного нападения,

– говорится в сообщении.

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" и противорадиолокационной ракетой Х-31П. Также было выпущено по Украине 46 ударных БпЛА типа "Шахед". Их запускали из российских Курска и Ейска.

"К отражению воздушного нападения противника привлечено авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА", – рассказали в воздушных силах.

Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Там добавили, что три беспилотника самостоятельно покинули подконтрольное воздушное пространство Украины, один полетел в направлении России, два других – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских ударных БпЛА были локально потеряны на территории Украины. Вероятно, они упали под воздействием средств РЭБ.

ПВО работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

Сколько "Шахедов" было сбито в областях

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 10 сентября силами и средствами ПВО на Николаевщине было уничтожено 4 "Шахеда".

Также есть сбитие в Кировоградской области, об этом рассказал председатель ОВА Андрей Райкович. Впрочем, он не сообщил точное количество сбитых беспилотников.

В то же время руководитель Черкасской ОВА Игорь Трубинец поделился, что в небе над Черкасской областью было уничтожено 14 ударных БпЛА. К сожалению, в области есть несколько попаданий. Вследствие вражеской атаки в области есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Два человека были травмированы.

Еще 3 "Шахеды" были сбиты в небе над Сумской областью, о чем сообщил городской голова Александр Лысенко.