Ночью враг запустил 15 "Шахедов": сколько удалось сбить
7 февраля 2024, 07:01Читати новину українською
Российские войска в ночь на 7 февраля запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Большинство целей удалось сбить.
Об этом говорится в отчете Генштаба по состоянию на утро. Отмечают, что враг атаковал 15 ударными дронами, из которых уничтожено – 12.
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"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Шахед-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БпЛА", – говорится в сообщении.
Главное об атаке
- Поздно вечером 6 февраля российская армия запустила по Украине беспилотники типа "Шахед". ". Вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград, и другие города в разных регионах.
- 01:15 Воздушные силы сообщали о новой группе шахедов на севере Херсонщины, которые двигались на Днепропетровщину.
- Также несколько групп шахедов двигались вдоль границы Николаевской и Одесской области на северо-запад, на границе Кировоградщины и Днепропетровщины.
- Около 5 утра Россия кроме дронов выпустила ракеты. Атака комбинированная.