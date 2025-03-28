Ночью враг запустил более 160 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 28 марта Россия в очередной раз атаковала регионы Украины ударными БпЛА. Так, этой ночью оккупанты запустили 163 дрона.

По вражеским целям отработали украинские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 28 марта вражеские силы атаковали 163 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Миллерово,

Брянск,

Курск,

Приморско-Ахтарск, что в России,

Чауда,

Гвардейское – Крым.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 89 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Юге, Севере и в Центре страны,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 51 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян.

Вследствие ночной российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевская область и Запорожье.