Ночью враг запустил по Украине более 30 "Шахедов": как отработала ПВО

Россия продолжает каждую ночь запускать ударные БПЛА по Украине. В ночь на 1 октября было выпущено более 30 "Шахедов".

Силам ПВО удалось ликвидировать 29 российских ударных дронов. Об этом сообщают Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 1 октября россияне выпустили по Украине 32 ударных БПЛА типа "Шахед".

Оккупанты запускали их из российских Приморско-Ахтарска и Курска. Также были пуски с мыса Чауда в Крыму.

В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БПЛА,

– сообщили в Воздушных силах.

Что такое МВГ Мобильная огневая группа (МВГ) формируются из расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок. В их арсенале есть ПЗРК "Стингер", "Игла-1", "Мистраль", а также ЗУ 23.2 или ЗКУ, а также ПКМ калибра 72, что особенно эффективно против БпЛА типа "Шахед". Группы выезжают на тревоги, занимают определенные позиции и получают команды с военного командного пункта, после чего выполняют задачи по сигналам, пытаясь обнаружить как беспилотники, так и крылатые ракеты на разных азимутах и дистанциях.

Боевая работа велась в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

В ведомстве отметили, что в результате противодействия средств РЭБ три российских БПЛА были локально потеряны. По предварительной информации, без последствий.

Сколько "Шахедов" удалось сбить / Инфографика Воздушных сил