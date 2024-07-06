Ночью враг запустил почти 30 "Шахедов": дроны сбивали в 12 областях

В ночь 6 июля противник снова терроризировал украинские города. Так, россияне атаковали ударными БпЛА типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Сколько вражеских целей ликвидировано

В ночь на 6 июля российские войска нанесли удар 27-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Крыма и Курской области России.

Чтобы отразить воздушное нападение врага привлекали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 "Шахеды" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях,

– говорится в сообщение.

В частности, в Днепропетровской ОВА рассказали, что ночью защитники уничтожили над областью 4 "Шахеды". Так, обезвредило ударные БпЛА врага воздушное командование "Восток".