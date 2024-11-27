Ночью враг запустил почти 90 "Шахедов" с 3 направлений: как отработала ПВО

Россия продолжает атаковать Украину из различных видов вооружений. В частности, она снова запускала дроны-камикадзе.

Ночью на 27 ноября по вражеским целям работала ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как работала ПВО

Ночью на 27 ноября 2024 года Россия запустила по Украине 89 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа с направлений – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Кроме этого, еще 48 БПЛА было локально потеряно, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.