Ночью россияне попали ракетой по Кривому Рогу: есть ли жертвы
1 декабря 2023, 08:32Читати новину українською
Источник:Сергей Лысак
Ночью оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Агрессор нанес удар и по Кривому Рогу.
О российской атаке и ее последствиях рассказали в ОВА. Глава Сергей Лысак сообщил, что, к сожалению, есть попадание.
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Что известно о ракетном ударе
Ночью 1 декабря российские военные попали ракетой по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются.
Впрочем, известно, что обошлось без жертв,
– подчеркнул Лысак.
Россияне снова атаковали "Шахедами" и ракетами
- Утром 1 декабря в Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские захватчики применили против Украины 25 "Шахедов" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Основные направления вражеского удара – Юг и Восток.
- ПВО работало в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 18 дронов-камикадзе и одну ракету удалось уничтожить.
- Заметим, что ночью сирены звучали и в Кировоградской области. Глава ОВА сообщил, что во время тревоги в Кропивницком районе работала противовоздушная оборона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.