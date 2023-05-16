Эта атака была исключительной по своей массированности, – КГВА о деталях ночного обстрела

Ночью 16 мая Россия совершила массированную воздушную атаку по территории Украины. Основной удар пришелся на столицу – город Киев.

Это была 8 воздушная атака с начала мая. В этот раз враг применил и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе, и ракеты баллистического типа. Об этом 24 Каналу сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов.

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Наибольшее количество ракет за малый промежуток времени

По его словам, эта атака была исключительной по своей плотности и массированности. Это было самое большое количество ракет, выпущенных за короткий промежуток времени. По предварительной информации, подавляющее большинство воздушных целей было обнаружено и уничтожено.

"Было падение обломков ракет в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – загорелось нежилое помещение, обломки повредили гражданские автомобили. Информации о пострадавших нет", – заявил Шаманов.

Спикер КГВА в очередной раз призвал киевлян не игнорировать воздушную тревогу. По возможности спускаться в укрытие или соблюдать правила двух стен. Также предупредил не снимать работу сил противовоздушной обороны. Любое фото или видео работы сил ПВО – это подарок врагу и угроза жизни наших защитников.

Что известно о воздушной атаке 16 мая