Эта атака была исключительной по своей массированности, – КГВА о деталях ночного обстрела
Ночью 16 мая Россия совершила массированную воздушную атаку по территории Украины. Основной удар пришелся на столицу – город Киев.
Это была 8 воздушная атака с начала мая. В этот раз враг применил и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе, и ракеты баллистического типа. Об этом 24 Каналу сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов.
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Наибольшее количество ракет за малый промежуток времени
По его словам, эта атака была исключительной по своей плотности и массированности. Это было самое большое количество ракет, выпущенных за короткий промежуток времени. По предварительной информации, подавляющее большинство воздушных целей было обнаружено и уничтожено.
"Было падение обломков ракет в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – загорелось нежилое помещение, обломки повредили гражданские автомобили. Информации о пострадавших нет", – заявил Шаманов.
Спикер КГВА в очередной раз призвал киевлян не игнорировать воздушную тревогу. По возможности спускаться в укрытие или соблюдать правила двух стен. Также предупредил не снимать работу сил противовоздушной обороны. Любое фото или видео работы сил ПВО – это подарок врагу и угроза жизни наших защитников.
Что известно о воздушной атаке 16 мая
- В 02:24 в Киеве, а через несколько минут в Киевской области раздалась воздушная тревога. СМИ сообщили о первых взрывах уже через 30 минут после начала тревоги.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне использовали 18 ракет разного типа, а также беспилотники и дроны-камикадзе. В частности, россияне использовали шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
- Взрывы были слышны и на Николаевщине, где силами ПВО были сбиты четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр".