Ряд взрывов во Львове и других городах: что известно о массированной атаке дронами в ночь на 19 сентября

В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали украинские города дронами-камикадзе. В частности, взрывы слышали во Львове, Кривом Роге и на Хмельнитчине.

К сожалению, во Львове в результате атаки есть пострадавшие. Что известно о ночном обстреле Украины – читайте далее в материале 24 Канала.

К теме В результате удара по Львову загорелся промышленный склад: из-под завалов достали мужчину

Где звучали мощные взрывы

Сначала ночью 19 сентября взрывы прогремели в Краматорске и Славянске на Донетчине. Также повторные взрывы произошли в Херсоне.

Позже в Одессе раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали Хмельницкую область об угрозе ударных БпЛА.

Группы ударных БПЛА направлялись через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей.

Также взрыв был слышен в Кривом Роге. Это подтвердили и местные власти.

Позже первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в регионе слышны взрывы. Предварительно, там работали силы ПВО.

Во Львове есть попадания с травмированными

В ОВА предупреждали, что на Львовщине есть угроза удара беспилотниками. Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, – это ПВО.

Так, ударные БПЛА находились в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины. Там продолжалась боевая работа.

Позже во Львове слышали повторные взрывы. Мэр Андрей Садовый отметил, что звуки взрывов – это работа ПВО. Потом он уточнил, что вражеские цели летят в направлении Львова.

Как выяснилось, в результате удара на территории Львова зафиксировали возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место. Там горит крыша промышленного склада.

По уточненным данным от ОВА, из-под завалов во Львове достали два человека – женщину и мужчину. Женщина, предварительно, без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.

Позже мэр Львова уточнил, что сейчас известно все же только об одном пострадавшем в результате атаки. Это 26-летний парень, у которого открытый перелом конечности.

Уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь,

– отметил Садовый.

Во Львове из-за атаки перекрыли дорогу

Движение транспорта по улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны перекрыто. Там работает спецтехника и все подходящие службы. Власти предупредили: по возможности – обходите этот участок дороги.

Попадание вражеской цели в Кривом Роге

Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар был потушен. Взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Власти уточнили, что в результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания. Огонь был ликвидирован спасателями. Выбиты окна в 3 многоэтажных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Александр Вилкул рассказал, что ночью в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар уже потушен. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных построек, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Главное – без потерь.

Над Днепропетровщиной уничтожили дрон

Утром над Днепропетровской наши защитники сбили вражеский БпЛА.

В Николаевской области сбили 10 БпЛА

Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Армия России нанесла удары по Донецкой области

Ночью 19 сентября российские террористы нанесли удар 4 ракетами по Славянску. К счастью, обошлось без жертв.

"Неспокойной была сегодняшняя ночь. Четыре прилета, микрорайон Лиманы. К счастью, без жертв", – сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

Сколько дронов сбили на Юге

В зоне ответственности Сил обороны юга уничтожено 12 БпЛА:

10 – над Николаевщиной,

по 1 – над Одесской и Винницкой областями.

Во время сбития вражеской цели падение обломков повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из частных предприятий в Николаевской области. Люди не пострадали.

В Хмельницкой области работала ПВО

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал, что сегодня ночью во время воздушной тревоги силами ПВО были сбиты БПЛА типа "Шахед". К счастью, пострадавших нет. Информации о повреждении имущества в результате падения обломков пока также нет.

Львовщину атаковали 18 БпЛА

В ОВА рассказали, что во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, Львовщину атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед".

По предварительной информации, в направлении области летело 18 таких дронов. 15 из них Силы ПВК "Запад" сбили. Семь сбили прямо в воздушном пространстве Львовской области.

К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась.

На складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат. Отмечается, что это обычные промышленные склады.



Последствия атаки во Львове / фото полиции



Пожар во Львове / фото полиции

Что говорят в Воздушных силах

19 сентября враг применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".

Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы 27 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.

Кроме этого, на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.