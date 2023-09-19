Ряд взрывов во Львове и других городах: что известно о массированной атаке дронами в ночь на 19 сентября
В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали украинские города дронами-камикадзе. В частности, взрывы слышали во Львове, Кривом Роге и на Хмельнитчине.
- 1Где звучали мощные взрывы
- 2Во Львове есть попадания с травмированными
- 3Во Львове из-за атаки перекрыли дорогу
- 4Попадание вражеской цели в Кривом Роге
- 5Над Днепропетровщиной уничтожили дрон
- 6В Николаевской области сбили 10 БпЛА
- 7Армия России нанесла удары по Донецкой области
- 8Сколько дронов сбили на Юге
- 9В Хмельницкой области работала ПВО
- 10Львовщину атаковали 18 БпЛА
- 11Что говорят в Воздушных силах
К сожалению, во Львове в результате атаки есть пострадавшие. Что известно о ночном обстреле Украины – читайте далее в материале 24 Канала.
К теме В результате удара по Львову загорелся промышленный склад: из-под завалов достали мужчину
Где звучали мощные взрывы
Сначала ночью 19 сентября взрывы прогремели в Краматорске и Славянске на Донетчине. Также повторные взрывы произошли в Херсоне.
Позже в Одессе раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали Хмельницкую область об угрозе ударных БпЛА.
Группы ударных БПЛА направлялись через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей.
Также взрыв был слышен в Кривом Роге. Это подтвердили и местные власти.
Позже первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в регионе слышны взрывы. Предварительно, там работали силы ПВО.
Во Львове есть попадания с травмированными
В ОВА предупреждали, что на Львовщине есть угроза удара беспилотниками. Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, – это ПВО.
Так, ударные БПЛА находились в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины. Там продолжалась боевая работа.
Позже во Львове слышали повторные взрывы. Мэр Андрей Садовый отметил, что звуки взрывов – это работа ПВО. Потом он уточнил, что вражеские цели летят в направлении Львова.
Как выяснилось, в результате удара на территории Львова зафиксировали возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место. Там горит крыша промышленного склада.
По уточненным данным от ОВА, из-под завалов во Львове достали два человека – женщину и мужчину. Женщина, предварительно, без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.
Позже мэр Львова уточнил, что сейчас известно все же только об одном пострадавшем в результате атаки. Это 26-летний парень, у которого открытый перелом конечности.
Уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь,
– отметил Садовый.
Во Львове из-за атаки перекрыли дорогу
Движение транспорта по улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны перекрыто. Там работает спецтехника и все подходящие службы. Власти предупредили: по возможности – обходите этот участок дороги.
Попадание вражеской цели в Кривом Роге
Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар был потушен. Взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов.
Власти уточнили, что в результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания. Огонь был ликвидирован спасателями. Выбиты окна в 3 многоэтажных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.
Александр Вилкул рассказал, что ночью в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар уже потушен. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных построек, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Главное – без потерь.
Над Днепропетровщиной уничтожили дрон
Утром над Днепропетровской наши защитники сбили вражеский БпЛА.
В Николаевской области сбили 10 БпЛА
Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131".
Армия России нанесла удары по Донецкой области
Ночью 19 сентября российские террористы нанесли удар 4 ракетами по Славянску. К счастью, обошлось без жертв.
"Неспокойной была сегодняшняя ночь. Четыре прилета, микрорайон Лиманы. К счастью, без жертв", – сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
Сколько дронов сбили на Юге
В зоне ответственности Сил обороны юга уничтожено 12 БпЛА:
- 10 – над Николаевщиной,
- по 1 – над Одесской и Винницкой областями.
Во время сбития вражеской цели падение обломков повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из частных предприятий в Николаевской области. Люди не пострадали.
В Хмельницкой области работала ПВО
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал, что сегодня ночью во время воздушной тревоги силами ПВО были сбиты БПЛА типа "Шахед". К счастью, пострадавших нет. Информации о повреждении имущества в результате падения обломков пока также нет.
Львовщину атаковали 18 БпЛА
В ОВА рассказали, что во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, Львовщину атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед".
По предварительной информации, в направлении области летело 18 таких дронов. 15 из них Силы ПВК "Запад" сбили. Семь сбили прямо в воздушном пространстве Львовской области.
К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась.
На складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат. Отмечается, что это обычные промышленные склады.
Последствия атаки во Львове / фото полиции
Пожар во Львове / фото полиции
Что говорят в Воздушных силах
19 сентября враг применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".
Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
В результате боевой работы 27 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.
Кроме этого, на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.