Ночная атака БпЛА, россияне давят в Донецкой области: хронология 1181 дня войны

В Украине начались 1181 сутки полномасштабной войны в Украине. Ночью россияне атаковали ударными БпЛА. В то же время на фронте оккупанты давят на Харьковщине и Донетчине.

Какая ситуация на фронте, что известно о последствиях российских атак и главные события 19 мая – сообщает 24 Канал.

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Что произошло за сутки 19 мая