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24 Канал Новости Украины Ночная атака БпЛА, россияне давят в Донецкой области: хронология 1181 дня войны
19 мая, 06:23
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Ночная атака БпЛА, россияне давят в Донецкой области: хронология 1181 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались 1181 сутки полномасштабной войны в Украине. Ночью россияне атаковали ударными БпЛА. В то же время на фронте оккупанты давят на Харьковщине и Донетчине.

Какая ситуация на фронте, что известно о последствиях российских атак и главные события 19 мая – сообщает 24 Канал.

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Что произошло за сутки 19 мая

 

03:24, 19 мая

В Черкассах прогремели взрывы

Скорее всего это была работа сил противовоздушной обороны. Но официальных сообщений на этот счет на момент публикации не было.

00:28, 19 мая

Зеленский поздравил нового президента Румынии с "исторической" победой

Украинский лидер назвал победу Дана на выборах президента Румынии "исторической". Президент выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Румынией.

Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет,
– подчеркнул политик, комментируя победу Никушора Дана.

 