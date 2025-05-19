Ночная атака БпЛА, россияне давят в Донецкой области: хронология 1181 дня войны
В Украине начались 1181 сутки полномасштабной войны в Украине. Ночью россияне атаковали ударными БпЛА. В то же время на фронте оккупанты давят на Харьковщине и Донетчине.
Какая ситуация на фронте, что известно о последствиях российских атак и главные события 19 мая – сообщает 24 Канал.
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Что произошло за сутки 19 мая
Скорее всего это была работа сил противовоздушной обороны. Но официальных сообщений на этот счет на момент публикации не было. Украинский лидер назвал победу Дана на выборах президента Румынии "исторической". Президент выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Румынией. Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет,
В Черкассах прогремели взрывы
Зеленский поздравил нового президента Румынии с "исторической" победой
– подчеркнул политик, комментируя победу Никушора Дана.
Скорее всего это была работа сил противовоздушной обороны. Но официальных сообщений на этот счет на момент публикации не было.
Украинский лидер назвал победу Дана на выборах президента Румынии "исторической". Президент выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Румынией.
Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет,