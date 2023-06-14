Враг атаковал Одессу, Донецкую и Днепропетровскую области: что известно о последствиях удара

Россияне придерживаются своей привычной тактики и атакуют ночью. На этот раз в ночь на 14 июня российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА.

Все, что известно о последствиях атаки противника – читайте в материале 24 Канала.

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Главное о вражеской атаке 14 июня

Из акватории Черного моря противник выпустил 4 крылатые ракеты "Калибр" в направлении Одесской области. Кроме того, оккупанты атаковали юго-восточное направление с побережья Азовского моря с помощью 10 "Шахедов".

В Воздушных силах сообщают, что российские террористы устроили атаку на Донбасс, выпустив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22. Эти ракеты были запущены из Ростовской области с помощью 4 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Одесса

Оккупанты совершили атаку на город с помощью 4 ракет "Калибр". Эта атака привела к повреждениям:

бизнес-центра,

учебного заведения,

жилого комплекса,

заведений питания,

магазинов.

По предварительным данным, 6 человек получили ранения.

Последствия удара по Одессе / Фото с телеграм-канала "Лачен пишет"

Есть ли жертвы и пострадавшие

Ракета, попавшая в складское помещение одного из торговых центров, повлекла за собой разрушение на площади 1000 квадратных метров и возникновение пожара на площади 400 квадратных метров. К сожалению, в результате этого инцидента погибли 3 сотрудника склада, а 7 получили ранения. Сейчас идет разбор завалов, поскольку под ними могут находиться люди.



Вражеская ракета снова попала в дом / Фото ОК "Юг"



Последствия удара / Фото ОК "Юг"

Днепропетровская область

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью враг атаковал Днепропетровщину БПЛА Но наши защитники сбили все 3 "Шахеда" в небе над регионом.

Кроме того, враг атаковал и тяжелой артиллерией. Под удар попал Никополь. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрелов.

Донецкая область

14 июня российские террористы устроили атаку на Донбасс, выпустив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22. Эти ракеты были запущены из Ростовской области с помощью 4 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Захватчики ударили в 05:00 по Краматорску и Константиновке.

Ракеты, выпущенные оккупантами, попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены 20 частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55. Предварительно, в результате 3 человека погибли, еще 3 – получили ранения.

Последствия атаки по Донецкой области / Фото Павла Кириленко

Сколько ракет удалось сбить

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Мельник заявил, что силы и средства ПВО уничтожили 3 ракеты "Калибр" из четырех и 9 ударных БПЛА типа "Шахед" из десяти.



Сколько ракет удалось сбить / Фото Воздушных сил ВСУ

В Генштабы ВСУ напомнили, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге. Наши воины уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.