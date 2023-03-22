В Воздушных силах объяснили тактику россиян во время удара дронами: какие регионы атакованы
Ночью 22 марта российский враг атаковал Украину "Шахидами". В Воздушных силах отреагировали и прокомментировали удары дронами.
Также в ведомстве объяснили причины утренней воздушной тревоги по всей Украине. Детали рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Причины масштабной воздушной тревоги в Украине
По словам Игната, из Беларуси вылетает МиГ-31 с носителями "Кинжалов". Он отрабатывает горючее, возвращается на аэродром и масштабная тревога в Украине стихает.
Мы должны реагировать на эти сигналы, поскольку враг иногда применяет "Кинжалы",
– отметил спикер Воздушных сил.
Игнат рассказал, что МиГ-31 может летать по кругу, отрабатывать горючее и, таким образом, он угрожает всей Украине. Этот истребитель может лететь в любую точку.Обратите внимание! "Кинжал" – это аэробалистическая ракета, скоростная, перехватывать которую практически невозможно.
Игнат о ночной атаке дронами
Тактика врага заключалась в том, чтобы сначала нанести удар истребителями Су-35. Затем захватчики решили продолжать удары дронами-камикадзе.
"Известно, что был осуществлен 21 пуск из Брянской области. Уничтожено 16 БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Атакованы центральные и северные области – Киевщина, Черниговщина, Житомирщина и Хмельницкая область", – сообщил Игнат.
Атака дронами Киевщины: что известно
- В городе Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. Судьба 5 человек сейчас неизвестна.
- В результате атаки 3 человека погибли, в том числе водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов, чтобы спасать людей.
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Однако позже стало известно, что количество жертв возросло до четырех.
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По предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок.
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В настоящее время продолжается поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами.
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В Минздраве рассказали, что ночная атака на Киевщину унесла жизни водителя экстренной медицинской помощи. Им оказался Медведенко Сергей Сергеевич, 1984 года рождения. Мужчина положил свою жизнь, спасая жизни других. Без отца остались двое детей.