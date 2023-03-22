В Воздушных силах объяснили тактику россиян во время удара дронами: какие регионы атакованы

Ночью 22 марта российский враг атаковал Украину "Шахидами". В Воздушных силах отреагировали и прокомментировали удары дронами.

Также в ведомстве объяснили причины утренней воздушной тревоги по всей Украине. Детали рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Причины масштабной воздушной тревоги в Украине

По словам Игната, из Беларуси вылетает МиГ-31 с носителями "Кинжалов". Он отрабатывает горючее, возвращается на аэродром и масштабная тревога в Украине стихает.

Мы должны реагировать на эти сигналы, поскольку враг иногда применяет "Кинжалы",

– отметил спикер Воздушных сил.

Игнат рассказал, что МиГ-31 может летать по кругу, отрабатывать горючее и, таким образом, он угрожает всей Украине. Этот истребитель может лететь в любую точку.

Игнат о ночной атаке дронами

"Кинжал" – это аэробалистическая ракета, скоростная, перехватывать которую практически невозможно.

Тактика врага заключалась в том, чтобы сначала нанести удар истребителями Су-35. Затем захватчики решили продолжать удары дронами-камикадзе.

"Известно, что был осуществлен 21 пуск из Брянской области. Уничтожено 16 БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Атакованы центральные и северные области – Киевщина, Черниговщина, Житомирщина и Хмельницкая область", – сообщил Игнат.

Атака дронами Киевщины: что известно