Також у відомстві пояснили причини ранкової повітряної тривоги по всій Україні. Деталі розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Важливо З-під завалів у Ржищеві витягли тіло ще одного загиблого
Причини масштабної повітряної тривоги в Україні
За словами Ігната, з Білорусі вилітає МіГ-31 з носіями "Кинджалів". Він відпрацьовує пальне, повертається на аеродром і масштабна тривога в Україні стихає.
Мусимо реагувати на ці сигнали, оскільки ворог іноді застосовує "Кинджали",
– зазначив речник Повітряних сил.
Ігнат розповів, що МіГ-31 може літати по колу, відпрацьовувати пальне і, таким чином, він загрожує всій Україні. Цей винищувач може летіти у будь-яку точку.
Ігнат про нічну атаку дронами
Тактика ворога полягала у тому, щоб спочатку завдати удару винищувачами Су-35. Потім загарбники вирішили продовжувати удари дронами-камікадзе.
"Відомо, що було здійснено 21 пуск з Брянської області. Знищено 16 БПЛА. На жаль, є загиблі. Атаковано центральні та північні області – Київщина, Чернігівщина, Житомирщина та Хмельниччина", – повідомив Ігнат.
Атака дронами Київщини: що відомо
- У місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Доля 5 людей наразі невідома.
- Внаслідок атаки 3 осіб загинуло, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик, щоб рятувати людей.
- Однак згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох.
- За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.
- Наразі триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами.
- У МОЗ розповіли, що нічна атака на Київщину забрала життя водія екстреної медичної допомоги. Ним виявився Медведенко Сергій Сергійович, 1984 року народження. Чоловік поклав своє життя, рятуючи життя інших. Без батька залишились двоє дітей.