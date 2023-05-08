В Минобороны показали, как ночью сбивали дроны над Киевом
Источник:Минобороны Украины
В ночь на 8 мая Россия атаковала Украину иранскими дронами. Наша ПВО уничтожила 35 из 35 российских беспилотников.
В Минобороны Украины обнародовали кадры сбивания иранских дронов. К несчастью, обломки сбитых дронов упали во дворы домов, поэтому есть многочисленные повреждения зданий и автомобилей.
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В оборонном ведомстве сообщили, что по меньшей мере 30 дронов были нацелены на Киев.
В этот День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне современные нацисты – россияне – уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, канет в Лету. Так же, как и ее предшественники,
– отметили в Минобороны Украины.
Как ПВО сбивала дроны над Киевом: смотрите видео
Ночная атака дронами 8 мая: главное
- Ночью 8 мая Россия атаковала Киев иранскими дронами. Наша ПВО уничтожила все беспилотники. Однако их обломки попали в квартиру на 11 этаже в Святошинском районе Киева.
- Также в Соломенском районе обломки повредили резервуар с топливом. Произошла утечка, однако без огня. Ситуация на контроле ГСЧС. Пострадали три человека, двое из них – госпитализированы. А в некоторых общинах Киевщины в результате падения обломков повреждены линии электропередач, произошло загорание сухой травы.
- Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что это была самая массовая с начала полномасштабного вторжения атака дронов по столице. Тем временем пять человек получили ранения, один госпитализирован.