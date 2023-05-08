В Минобороны показали, как ночью сбивали дроны над Киевом

В ночь на 8 мая Россия атаковала Украину иранскими дронами. Наша ПВО уничтожила 35 из 35 российских беспилотников.

В Минобороны Украины обнародовали кадры сбивания иранских дронов. К несчастью, обломки сбитых дронов упали во дворы домов, поэтому есть многочисленные повреждения зданий и автомобилей.

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В оборонном ведомстве сообщили, что по меньшей мере 30 дронов были нацелены на Киев.

В этот День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне современные нацисты – россияне – уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, канет в Лету. Так же, как и ее предшественники,

– отметили в Минобороны Украины.

Как ПВО сбивала дроны над Киевом: смотрите видео

Ночная атака дронами 8 мая: главное