Во время дроновой атаки по Украине оккупанты использовали нетрадиционные маршруты
28 мая 2023, 07:33Читати новину українською
Киев ночью 28 мая атаковали "Шахедами". Для этого российские захватчики использовали нетрадиционные маршруты.
Об этом сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, террористы пытались максимально обойти южную ПВО.
Важно Самая массированная атака: в День Киева над столицей уничтожили более 40 беспилотников, – КГВА
Россияне во время атаки использовали нетрадиционные маршруты
Как рассказала Гуменюк, оккупанты пытались обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине.
То, что они пытаются обходить Юг – это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "Шахедов",
– подчеркнула она.
Ночная атака дронами 28 мая: все, что известно
- В КГВА рассказали, что, предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов.
- По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников оккупантов.
- По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. Так, в Голосеевском из-за сбития дронов: обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализировали; возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ; возник пожар на территории одного из строек; также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 квадратных метров, один пострадавший.
- В Печерском районе загорелась крыша дома.
- В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.
- К слову, во время воздушной тревоги ночью 28 мая жители Киева сообщали, якобы ощутили подземные толчки. После этого в сети стали говорить о землетрясении в столице. Однако эксперты пока не подтвердили эту информацию.