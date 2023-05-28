Во время дроновой атаки по Украине оккупанты использовали нетрадиционные маршруты

Киев ночью 28 мая атаковали "Шахедами". Для этого российские захватчики использовали нетрадиционные маршруты.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, террористы пытались максимально обойти южную ПВО.

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Россияне во время атаки использовали нетрадиционные маршруты

Как рассказала Гуменюк, оккупанты пытались обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине.

То, что они пытаются обходить Юг – это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "Шахедов",

– подчеркнула она.

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