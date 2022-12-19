"Шахид" пролетел над Южноукраинской АЭС близко к ядерной установке
19 декабря 2022, 13:47Читати новину українською
Иранский дрон-камикадзе пролетел совсем недалеко от ядерной установки Южноукраинской атомной электростанции. Там отметили, что "Шахид" пролетел прямо над ее площадкой.
Соответствующую информацию сообщил Энергоатом. Это произошло во время атаки россиян в ночь на 19 декабря.
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Что известно о дроне над АЭС
Сегодня ночью, 19 декабря, в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе "Шахид" над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке,
– заявили в АЭС.
В Энергоатоме отметили, что это абсолютно недопустимо, поскольку нарушает ядерную и радиационную безопасность. Именно поэтому они:
- обратились к МАГАТЭ и мировому атомному сообществу;
- рассказали им о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции;
- призвали не допустить, чтобы ядерные объекты были под риском нападения со стороны России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.
Что известно об атаке дронами
- Стоит отметить, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала дронами Киевскую, Черкасскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Полтавскую области.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал, что дроны-камикадзе начали лететь еще после 23 часов 18 декабря. Чиновник объяснял, что ПВО сбивало дроны на Юге. Позже рассказал, что они летят вдоль Днепра в направлении столицы Украины.
- По данным Киевской городской военной администрации, Кремль запустил по Киевщине 23 иранских "Шахида". Из них 18 – сбила наша система противовоздушной обороны.
- Глава КМВА Сергей Попко пояснил, что, к сожалению, враги попали в объекты критической инфраструктуры. По данным мэра Киева, взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы. Подробнее об атаке читайте по ссылке.