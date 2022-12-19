"Шахид" пролетел над Южноукраинской АЭС близко к ядерной установке

Иранский дрон-камикадзе пролетел совсем недалеко от ядерной установки Южноукраинской атомной электростанции. Там отметили, что "Шахид" пролетел прямо над ее площадкой.

Соответствующую информацию сообщил Энергоатом. Это произошло во время атаки россиян в ночь на 19 декабря.

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Что известно о дроне над АЭС

Сегодня ночью, 19 декабря, в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе "Шахид" над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке,

– заявили в АЭС.

В Энергоатоме отметили, что это абсолютно недопустимо, поскольку нарушает ядерную и радиационную безопасность. Именно поэтому они:

обратились к МАГАТЭ и мировому атомному сообществу;

рассказали им о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции;

призвали не допустить, чтобы ядерные объекты были под риском нападения со стороны России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.

Что известно об атаке дронами