Обломки по всей столице и трое пострадавших: первые подробности атаки Киева от Кличко
Источник:Виталий Кличко
Россияне атаковали Киев в ночь на 16 мая. Мэр Виталий Кличко поделился первыми подробностями ночного обстрела столицы ракетами.
Россияне атаковали столицу около 03:00. Узнайте первые детали ракетного удара по Киеву от мэра Виталия Кличко.
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На территории зоопарка упали обломки ракеты
По словам мэра города, в Киеве раздались взрывы. Их было несколько в Соломенском районе. Также известно, что на территорию зоопарка в Шевченковском районе рухнули обломки ракеты.
Все службы направляются на места. Подробности – впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!
– призвал городской голова.
В КГВА также прокомментировали ситуацию. Глава Сергей Попко отметил, что с предварительной информацией, падение обломков зафиксировано в:
- Оболонском;
- Шевченковском;
- Соломенском;
- Дарницком районах.
Что касается данных о пострадавших и разрушениях, то пока они отсутствуют. В то же время, отмечает начальник КГВА, информация уточняется.
В 03:39 Виталий Кличко актуализировал информацию о последствиях ракетного удара. По его словам, в Соломенском районе вспыхнуло несколько автомобилей после падения обломков ракеты. Кроме того, повреждено здание площадью 200 квадратных метров. На месте работают спасатели. Пока не обнаружили пострадавших.
В 03:46 Виталий Кличко опубликовал новое сообщение. Он сообщил о повреждении обломками ракеты двух автомобилей в Дарницком районе. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.
03:56 появилось новое сообщение от городского головы. Он отметил, что предварительно в Соломенском районе три человека пострадали в результате ракетного удара. В Оболонском районе, где упали обломки ракет, обошлось без пострадавших.
04:11 Виталий Кличко отметил, что в лесопарковой зоне в Дарницком районе зафиксировано падение обломков БПЛА. Прошло без возгорания.
Что известно о ракетном ударе по Киеву
- В 02:24 в Киеве, а через несколько минут в Киевской области раздалась воздушная тревога. Жителей призвали не игнорировать сирены и отправляться к укрытиям.
- 02:52 СМИ сообщили, что в Киевской области раздаются взрывы.
- 02:54 Появилась информация о том, что взрывы слышат уже в Киеве. Тогда сообщалось о работе ПВО.
- 03:03 Мониторинговый канал Monitor отметил, что Киев россияне атаковали ракетами "Кинжал" с Северного направления. Эта информация не официальная и требует подтверждения представителей власти.
- 03:09 В Киевской областной военные администрации отметили, что сохраняется ракетная опасность. Также жителей предупредили, что работает противовоздушная оборона в столице и области.