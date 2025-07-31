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24 Канал Новости Украины В Киеве перекрыли дороги из-за ночной атаки: перечень улиц
31 июля, 08:30
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В Киеве перекрыли дороги из-за ночной атаки: перечень улиц

Анастасия Горецкая
Основные тезисы
  • В Киеве перекрыто несколько улиц из-за ночной атаки, что затрудняет движение транспорта.
  • Изменены маршруты автобусов №69, №9, №14-Т, №2 и троллейбуса №27.
  • Власти призывают учитывать ограничения при планировании маршрута и следить за обновлениями.

В результате ночной атаки на Киев в городе частично перекрыто движение транспорта. Некоторые улицы остаются недоступными, а маршруты общественного транспорта претерпели изменения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КГГА и Патрульную полицию. В городе затруднен проезд как частным, так и общественным транспортом.

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Где не проехать и как курсирует транспорт?

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, сейчас перекрыто:

  • улицу Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
  • переулок Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волновахской);
  • улицу Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);
  • улицу Пост-Волынскую (от проспекта Отрадного до перекрестка с улицей Новополевой);
  • улицу Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);
  • улицу Волновахскую (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).

Власти призывают учитывать эти ограничения при планировании маршрута.

Изменения в движении общественного транспорта:

  • Автобус №69 курсирует в направлении ст. м. "Дворец спорта" через ул. Василия Кучера – ул. Владимира Покотило – просп. Леся Курбаса, далее – по привычному маршруту.
  • Троллейбус №27 временно курсирует только до Индустриального путепровода.
  • Автобусы №9 и №14-Т едут через ул. Академика Шалимова – просп. Любомира Гузара.
  • Автобус №2 курсирует по проспекту Отрадному без заезда на ст. Киев-Волынский.

Городские власти просят водителей и пассажиров быть внимательными и следить за обновлениями.

Частые вопросы

Какие улицы перекрыты в Киеве из-за осложнений движения?

Перекрытые улицы включают улицу Вацлава Гавела, переулок Юрия Матущака, улицу Ивана Дзюбы, улицу Пост-Волынскую, улицу Академика Шалимова и улицу Волновахскую. Эти ограничения следует учитывать при планировании маршрута.

Как изменился маршрут общественного транспорта в связи с перекрытиями?

Автобус №69 курсирует через ул. Василия Кучера, троллейбус №27 временно ездит только до Индустриального путепровода, автобусы №9 и №14-Т едут через ул. Академика Шалимова, а автобус №2 движется по проспекту Отрадному без заезда на ст. Киев-Волынский.

Какие рекомендации предоставляет городская власть водителям и пассажирам в связи с осложнением движения?

Городские власти призывают водителей и пассажиров быть внимательными и следить за обновлениями информации о движении транспорта и перекрытии дорог, чтобы учитывать ограничения при планировании поездок.