Ночью враг ударил "неизвестными БпЛА": в ОК "Юг" рассказали, какие это могли быть дроны

Ночью против 28 апреля враг запустил 4 беспилотника типа "Шахед" и 5 дронов неустановленного типа. "Неизвестные БПЛА" не являются боевыми, враг применял их для разведки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Отметим, что в отчете Воздушные Силы сообщили о сбитие 1 "неизвестного дрона".

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Какие дроны это могли быть

В то же время спикер уточнил, что "неизвестные дроны" в отчете Воздушных Сил– это самое разведывательное, а не боевые БПЛА.

Конечно это разведка, они постоянно выискивают объекты для возможных атак. И фактически ежедневно они (россияне– 24 Канал) их теряют, потому что постоянно ведется боевая работа, постоянно их сбивают. И над Николаевской, и над Херсонской, и над Одеской областями,

– объяснил Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук объяснил, что по Украине работают разнообразные типы дронов. Обычно речь идет о БПЛА "Орлан-10", ZALA, Supercam, гораздо реже над Украиной можно увидеть "Форпост" или Mohajer-6. Последний чаще всего работает над акваторией Черного моря.

Вокруг Крымского полуострова обычно патрулирует пилотируемая авиация. Также в небе находятся самолеты типа Су и МиГ, которые так же ведут разведку, однако могут и наносить огневое поражение.

Детали ночной атаки