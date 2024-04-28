Ночью враг ударил "неизвестными БпЛА": в ОК "Юг" рассказали, какие это могли быть дроны
Ночью против 28 апреля враг запустил 4 беспилотника типа "Шахед" и 5 дронов неустановленного типа. "Неизвестные БПЛА" не являются боевыми, враг применял их для разведки.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Отметим, что в отчете Воздушные Силы сообщили о сбитие 1 "неизвестного дрона".
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Какие дроны это могли быть
В то же время спикер уточнил, что "неизвестные дроны" в отчете Воздушных Сил– это самое разведывательное, а не боевые БПЛА.
Конечно это разведка, они постоянно выискивают объекты для возможных атак. И фактически ежедневно они (россияне– 24 Канал) их теряют, потому что постоянно ведется боевая работа, постоянно их сбивают. И над Николаевской, и над Херсонской, и над Одеской областями,
– объяснил Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук объяснил, что по Украине работают разнообразные типы дронов. Обычно речь идет о БПЛА "Орлан-10", ZALA, Supercam, гораздо реже над Украиной можно увидеть "Форпост" или Mohajer-6. Последний чаще всего работает над акваторией Черного моря.
Вокруг Крымского полуострова обычно патрулирует пилотируемая авиация. Также в небе находятся самолеты типа Су и МиГ, которые так же ведут разведку, однако могут и наносить огневое поражение.
Детали ночной атаки
- Ночью около 4:00 утра 28 апреля на Юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы. Тогда говорилось об угрозе ударов "Шахедами" с южного направления.
- Впоследствии стало известно, что в результате атаки на Николаев повреждено гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Город действительно атаковали дронами. В результате вспыхнул пожар на рекреационном объекте.
- Возгорание оперативно ликвидировали. Впоследствии глава Николаевской ОВА уточнил, что речь идет о двух гостиницах, один из которых горел, и автомобили.
- Однако дронами также был поражен объект теплогенерирующей инфраструктуры. Мэр Николаева заявил, что характер повреждений еще не уточняется. К счастью, во время ночной атаки обошлось без пострадавших.