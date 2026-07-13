Россия снова терроризировала Украину: сколько целей сбили силы ПВО

Украинское небо вновь оказалось под массированным ударом вражеских ракет и многочисленных беспилотников различных модификаций. Благодаря слаженной работе защитников большинство воздушных целей удалось успешно уничтожить в нескольких регионах страны.

В ночь на 13 июля, как сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины, захватчики запустили в общей сложности 134 ударных беспилотника различных типов и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Вражеская атака началась еще вечером 12 июля и продолжалась всю ночь.

Каковы результаты работы украинской ПВО?

Российские ракеты летели из воздушного пространства временно оккупированного Крыма.

При этом для запуска дронов враг использовал сразу несколько направлений, в частности Курск, Орел, Миллерово, а также временно захваченный Донецк и крымские мысы Гвардейское и Чауда. Оккупанты применили беспилотники типа Shahed (среди которых были и реактивные модификации), а также дроны "Гербера", "Италмас" и специальные беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Для отражения массированного воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным военных, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороне удалось успешно уничтожить или перехватить все 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 123 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке нашей страны.

Несмотря на успешную работу защитников неба, полностью избежать последствий не удалось. Зафиксировано попадание 6 ударных дронов в 5 разных местах, а обломки сбитых воздушных целей упали на территории 4 мест.

Кроме того, уже утром российская армия нанесла повторный авиационный удар по Одесской области, последствия которого в настоящее время подробно уточняются специалистами.

В то же время, как сообщили местные власти, враг совершил атаку ракетами на автопарк в Одессе. Загорелись автобусы и был поврежден санаторий.

А накануне вечером в Запорожье после атаки БПЛА загорелось многоэтажное здание. Пострадали 6 человек, в том числе ребенок.