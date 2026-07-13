У ніч на 13 липня, як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, загарбники запустили загалом 134 ударні безпілотники різних типів та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ворожа атака розпочалася ще з вечора 12 липня і тривала всю ніч.
Які результати роботи української ППО?
Російські ракети летіли з повітряного простору тимчасово окупованого Криму.
Водночас для запуску дронів ворог використав одразу кілька напрямків, зокрема Курськ, Орел, Міллерово, а також тимчасово захоплений Донецьк та кримські миси Гвардійське і Чауда. Окупанти застосували безпілотники типу Shahed (серед яких були й реактивні модифікації), а також дрони "Гербера", "Італмас" та спеціальні безпілотники-імітатори типу "Пародія".
Для відбиття масованого повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
За попередніми даними військових, станом на 09:30 протиповітряній обороні вдалося успішно знищити або придушити всі 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 123 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході нашої країни.
Попри успішну роботу захисників неба, повністю уникнути наслідків не вдалося. Зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 5 різних локаціях, а уламки збитих повітряних цілей упали на території 4 локацій.
Окрім цього, вже вранці російська армія завдала повторного авіаційного удару по Одеській області, наслідки якого наразі детально уточнюються фахівцями.
Водночас, як повідомила місцева влада, ворог атакував ракетами автопарк в Одесі. Загорілися автобуси та пошкоджено санаторій.
А напередодні увечері у Запоріжжі після атаки БпЛА спалахнула багатоповерхівка. Травмовані 6 людей, зокрема дитина.