У ніч на 13 липня, як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, загарбники запустили загалом 134 ударні безпілотники різних типів та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ворожа атака розпочалася ще з вечора 12 липня і тривала всю ніч.

Які результати роботи української ППО?

Російські ракети летіли з повітряного простору тимчасово окупованого Криму.

Водночас для запуску дронів ворог використав одразу кілька напрямків, зокрема Курськ, Орел, Міллерово, а також тимчасово захоплений Донецьк та кримські миси Гвардійське і Чауда. Окупанти застосували безпілотники типу Shahed (серед яких були й реактивні модифікації), а також дрони "Гербера", "Італмас" та спеціальні безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Для відбиття масованого повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними військових, станом на 09:30 протиповітряній обороні вдалося успішно знищити або придушити всі 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 123 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході нашої країни.

Попри успішну роботу захисників неба, повністю уникнути наслідків не вдалося. Зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 5 різних локаціях, а уламки збитих повітряних цілей упали на території 4 локацій.

Окрім цього, вже вранці російська армія завдала повторного авіаційного удару по Одеській області, наслідки якого наразі детально уточнюються фахівцями.

Водночас, як повідомила місцева влада, ворог атакував ракетами автопарк в Одесі. Загорілися автобуси та пошкоджено санаторій.

А напередодні увечері у Запоріжжі після атаки БпЛА спалахнула багатоповерхівка. Травмовані 6 людей, зокрема дитина.